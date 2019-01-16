Kırklareli Valisi Bilgin'den Üsküp beldesine ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküp beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı.

Ardından çalışma ve yatırımları yerinde inceleyen Bilgin, belde sakinleri ile kahvehanede bir araya gelerek sohbet etti.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Bilgin, TOKİ inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beldede en önemli yatırımlardan birinin TOKİ olduğunu ifade eden Bilgin, bu yatırımların beldeye gelmesinde emek harcayan belediye başkanına teşekkür etti.

Kaynak: AA