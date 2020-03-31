İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT