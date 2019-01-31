Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, valilik anı defterini imzalayarak yaptığı konuşmada, Trakya'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, Vali Bilgin'e çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya'nın gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bilgin ile Yıldırım valilik makamında bir süre görüştü.

Kaynak: AA