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Kırklareli’de 11 göçmen yakalandı

Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kırklareli’de 11 göçmen yakalandı

Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre;Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında icra edilen görev sırasında bir kamyonette 11 göçmen yakalandı. Yakalanan Pakistan uyruklu göçmenler işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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