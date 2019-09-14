Kırklareli'de 110 yıllık Pavli Panayırı coşkusu

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde Osmanlı döneminden bu yana 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı ilgi görüyor. 4 gün süren panayıra kışlık alışveriş için çevre illerden gelen binlerce kişi traktör römorklarında kalıyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı, Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Pehlivanköy Belediyesi'nce açılan panayırdaki tezgahlarda bölge halkı kışlık alışverişini yapıyor. Kentin İstasyon Durağı alanı Ergene Nehri kenarında kurulan ve 4 gün süren panayırda, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'den gelen binlerce kişi traktör römorklarında kalıyor. Römorklarının üzerine branda çekerek barınma alanlarını oluşturan bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kurulan eğlence alanlarında gönüllerince eğleniyor. Otantik mekanlarda karınlarını doyuran katılımcılar aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana devam eden bir geleneği yaşatıyorlar.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıklel, "Pavli panayırı 110 yıldır devam etmesiyle Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Buraya gelen bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kalıyor. Bu yıl da yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı panayırımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Panayıra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim köyünden ailesiyle gelen Nazif Çalışkan, "Her yıl panayırın gelmesini dört gözle bekliyoruz. İnanmayacaksınız ama şu an bütün köy halkı burada. Traktör römorklarında 4 gün boyunca kalıp, kışlık gıda ve giyecek alışverişlerimizi yaparak köyümüze dönüyoruz" dedi.

'POMAKLARIN MİLLİ BAYRAMI'

Hayrabolu'nun Kabaöyük köyünden gelen Tuncay Öztürk, Pavli Panayırı'nın pomakların milli bayramı olduğunu belirterek, "Pavli, biz Pomakların milli bayramı. Ben buraya kendimi bildim bileli geliyorum. Buraya gelip kışlık alışverişimizi yaparak kıyafetlerimizi alıyoruz. 4 gün boyunca bu çadırlarda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

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DHA