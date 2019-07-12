Kırklareli’de ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kırklareli merkeze bağla Geçitağzı köyünde ağaçtan düşen bir kişi yaşamanı yitirdi.

Olay, Geçitağzı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.U. isimli şahıs köyde ıhlamur ağcından düşerek Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir hafta gördüğü tedavi sonunda Edirne Trakya Tıp Fakültesine sevk edildi. N.U. tıp fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA