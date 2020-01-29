Kırklareli'de bir fırının bir günlük geliri Elazığ'a gönderilecek

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde bir fırında satılan ekmek geliri Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

İlçede yaklaşık 30 yıldır fırın işletmeciliği yapan Ergant Kınay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Kınay, fırının camına "Alacağın her ekmek Elazığ'a" yazılı pankart astı. İşletmede gün boyu satılan ekmek geliri depremzedelere gönderilecek.

Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmesinden elde edilecek bir günlük gelirin Elazığ'a gönderileceği söyledi.

Demirköylü vatandaşların kampanyaya destek olacaklarına inandığı ifade eden Kınay, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve bütün halkımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir günlük geliri Demirköy Kaymakamlığı aracılığıyla depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gün, birlik olma, birbirimizin yaralarını sarma günüdür." diye konuştu.

Kaynak: AA