Kırklareli’de bir köy koronavirüs karantinasına alındı

KIRKLARELİ Valiliği, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde yaşayan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, köyün tedbir kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün toplandığı bildirildi. Açıklamada, alınan kararlar şöyle ifade edildi:

"İlçemiz Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Covid-19 vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 06.04.2020 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Kurudere köyünün acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu Kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın da köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA