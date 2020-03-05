Kırklareli’de çevreye atılan kimyasal varillerle ilgili 2 kişiye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, içinde kimyasal atık bulunan ve taş ocakları mevkiine bırakılan varillerle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli'nin Kapaklı köyü taş ocakları mevkiine bir kısmı yakılmış halde, içinde bulunan sıvının da kimyasal atık olduğu saptanan 65 varille ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin detaylı çalışma yaptığı açıkladı. Açıklamada, olay yeri incelemesi sonucu elde edilen deliller ve variller üzerindeki e etiket bilgilerinden yola çıkan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü araştırma ile varillerin hangi firmaya ait olduğu tespit edildi. Firma yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda varillerin başka bir firmaya satıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, içinde kimyasal atık olan varillerin, satın alan firma tarafından Edirne'de faaliyet gösteren bir işletmeye imha edilmek amacıyla bir kamyon ile gönderildiği, ancak, imhanın gerçekleşeceği işletmeye, atıkların teslim edilmediği tespit edilmiştir. Kamyon hareketlerini incelemeye alan jandarma, kamyonun hareketliliğini Kamu Entegre Analiz Programı ile inceleyerek, kamyonun olayın meydana geldiği gün ve saatte atıkların olduğu bölgede olduğunu tespit etmiştir. Bunun üzerine, jandarma kamyon sürücüsü olduğunu belirlediği Ü.D. ve S.D. isimli iki şahsı yapılan takip sonucunda yakalayarak Cumhuriyet savcılığına sevk etmiştir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, çevre mevzuatı çerçevesinde ilgili firmalar ve şahıslar hakkında gerekli inceleme de başlatılmış olup inceleme sonucunda gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. (Çevreye verilen zararın derecesine göre şahıslara 700 bin, firmalara ise 2 milyon liraya kadar idari yaptırım uygulanabilmektedir.)"

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imha edilmek üzere varilleri kontrollü bir şekilde kaldırırken, bölgedeki atıklar temizlendi. Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından varillerden alınan atık madde numunelerinin analiz çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA