Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce evlenmişti, canice katledildi!

Kırklareli'de lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü´nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, dün akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra yürüyerek eve gitmek istedi.

Fatih Caddesi üzerinden geçen Tuncel, önceden tanıdığı Selçuk G.´nin bıçaklı saldırısına uğradı.

AYNI BIÇAĞI KENDİSİNE DE SAPLADI

Tuncel´i vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayan Selçuk G., saldırının ardından aynı bıçakla kendini de bıçakladı. Kanlar içinde kalan ikiliyi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olarak hastaneye götürülen İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BİR AY ÖNCE EVLENDİ

Yine durumu ağır olan Selçuk G.'nin ise Edirne´de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek, tedavi altına alındığı ifade edildi. Selçuk G. ile daha önceden bir tanışıklığı olduğu belirtilen Tuncel'in, yaklaşık bir ay önce de evlendiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye çalışanının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulunan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel´i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" ifadelerini kullandı.