Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Pendik Belediyesi tarafından sahildeki kedi evleri yenileniyorBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 5 Kasım 20215 Kasım 2021 Cuma günün spor manşetleri | Galatasaray lider, Fenerbahçe galip!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 5 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulamaEYT'de formüller belli oldu! Yurtdışı örnekleri inceleniyor!Natürist ne demek, TDK'ya göre Natürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce evlenmişti, canice katledildi!Ön Yargı ne demek, TDK'ya göre Ön Yargı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Terör örgütleriyle bağlantılı 10 kişi ve 3 kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce evlenmişti, canice katledildi!

Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce evlenmişti, canice katledildi!

Kırklareli'de yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenilen 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisini de yaralayan Selçuk G. ise tedavi altına alındı.

Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce evlenmişti, canice katledildi!

Kırklareli'de lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü´nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, dün akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra yürüyerek eve gitmek istedi.  

Fatih Caddesi üzerinden geçen Tuncel, önceden tanıdığı Selçuk G.´nin bıçaklı saldırısına uğradı.

AYNI BIÇAĞI KENDİSİNE DE SAPLADI

Tuncel´i vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayan Selçuk G., saldırının ardından aynı bıçakla kendini de bıçakladı. Kanlar içinde kalan ikiliyi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olarak hastaneye götürülen İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce katledilmişti, canice katledildi!

BİR AY ÖNCE EVLENDİ

Yine durumu ağır olan Selçuk G.'nin ise Edirne´de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek, tedavi altına alındığı ifade edildi. Selçuk G. ile daha önceden bir tanışıklığı olduğu belirtilen Tuncel'in, yaklaşık bir ay önce de evlendiği öğrenildi.

Kırklareli'de kadın cinayeti! Bir ay önce katledilmişti, canice katledildi!

BELEDİYE BAŞKANI DA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye çalışanının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulunan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel´i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" ifadelerini kullandı.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT