AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerini ser tepki15 Aralık BİM 2020 kataloğu | Bim'de yeni yıl rüzgarları esiyor!Mustafa Sarıgül, yeni kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin logo ve müziğinin tanıtımını yaptıAntalyaspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİÖzcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' Katar'da çekiliyor!4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi bu defa yakayı ele verdi!Antalya'da bir şahıs alkollün üzerine ağrı kesici içince canından oldu!EKPSS kura tercihleri ne zaman 2020 yapılacak? EKPSS atama puanları 2020 açıklandı mı?Emekli olduktan sonra geri dönen futbolcularKırklareli'de kurallara uymayan işletmeye 17 bin 64 lira ceza kesildi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırklareli'de kurallara uymayan işletmeye 17 bin 64 lira ceza kesildi

Kırklareli'de kurallara uymayan işletmeye 17 bin 64 lira ceza kesildi

Kırklareli'de minibüs ile köy meydanlarında ekmek satışı yapan işletmeye 17 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'de kurallara uymayan işletmeye 17 bin 64 lira ceza kesildi

Olay; Babaeski ilçesine bağlı Çengerli köyünde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsü tedbirlerine karşı uygunsuz bir şekilde ekmek satıldığı iddiasına üzerine, jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonucunda ekipler A.B isimli şahısın Babaeski ilçesindeki bir ekmek fırını adına satış yaptığı öğrenildi.

Ekipler bunun üzerine işletme sahibine 13 bin 914 TL ceza keserken A.B'ye ise 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT