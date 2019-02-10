Kırklareli’de Mera Islah Projesi alanları genişletiliyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü ve Hazinedar köyleri mera alanları üç yıllığına Islah Projesi kapsamına alındı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin, Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri kapsamında Babaeski ilçesi Düğüncülü ve Hazinedar köyleri için hazırlanan projeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilerek, 2019-2021 yılları arasında ıslah edileceği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üç yıllık olan projelerin kapsadığı 4 bin 57 dekar alanda gübreleme yoluyla ıslah çalışmasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Köylerimizdeki bitki vejetasyonunu, toprak ve diğer kaynakların kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlayarak, meralardaki ot verimi ile tarım arazileri içerisindeki yem bitki ekiliş alanını ve üretimini artırmak suretiyle süreklilik arz eden maksimum hayvansal ürünler elde etmek amaçlanmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA