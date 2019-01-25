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Kırklareli'de sel uyarısı

KIRKLARELİ'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü'nce olası sele karşı kent sakinleri uyarıldı.

Kırklareli'de sel uyarısı

KIRKLARELİ'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü'nce olası sele karşı kent sakinleri uyarıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Bağlıca Deresi sel kapanı rezervuarı dolmuş olup, tahliye kanalından deşarj olmaktadır. Olası mevsim yağışları sonunda gelebilecek akımların kontrolsüz serbest akışlı sel kapanı dolusavağından tahliye olabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

DHA

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