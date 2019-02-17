Kırklareli'de Ülkü Ocakları'ndan kaynaşma etkinliği

KIRKLARELİ (AA) - Ülkü Ocakları Kırklareli Şubesince kaynaşma etkinliği düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ülkü Ocakları Şube Başkanı Ahmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ülkü ocakları olarak sürekli bir arada olduklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde laf üretmeyecek, hizmet üreteceklerini deklare ettiklerini belirten Yıldırım, az konuşarak çok iş ürettiklerini belirtti.

Gençleri ocak çatısı altında toplamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Yıldırım, "Göreve geldiğimizde şunu söyledik az konuşacağız çok iş yapacağız. Allah'a şükürler olsun az konuştuk ve çok iş yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Kaynaştırma kahvaltısına katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte, Kırklareli'nde gerçekleştirilen etkinliklere destek veren ocak üyelerine plaket verildi.

Etkinliğin ardından Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü anısına yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe, MHP il başkanı şaban savaşan, belediye başkan adayı derya bulut ile ülkü ocakları üyeleri katıldı.

Kaynak: AA