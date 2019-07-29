Kırklareli’de yağmur sokakları göle çevirdi

Kırklareli'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Kırklareli'de başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı gençlerin ayakkabılarını çıkartarak göle dönen yolun karşısına geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA