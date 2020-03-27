Kırklareli'de yurtlarda görevli personelin evlerine gitmeleri yasaklandı

KIRKLARELİ Valiliği, yurt dışından gelen vatandaşların karantina altında tutulduğu yurtlardaki görevli personelin saat 17.00'den itibaren ikametlerine gitmelerinin yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli'de yurt dışından gelen vatandaşların karantina altında tutulduğu Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci yurtlarındaki görevlilerin evlerine gitmesinin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için başvuru tedbirlerinden birisi de yurt dışından dönen vatandaşlarımızın yurtlara yerleştirilmesidir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı yurtlarda görev alan tüm personelimizin 27 Mart 2020 cuma günü saat 17.00 itibariyle ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz 14 gün süre ile Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları'nda misafir edilecektir."

Kaynak: DHA