Kırklareli'nde 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde Y.S'ye ait pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın bazı bölümlerinde kendiliğinden yetişen 108 bin 606 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.
Şüpheli Y.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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