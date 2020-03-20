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  3. Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına...

Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.

Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.







Kaynak: AA




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