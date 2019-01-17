Kırklareli'nde 50 bin öğrenci karne alacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, 50 bin 2 öğrencinin karne alacağını belirtti.



Akın, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yarı yılın yarın düzenlenecek karne törenleri sonrası başlayacağını anımsattı.



Okul öncesinde 5 bin 916, ilkokulda 14 bin 476, ortaokul 15 bin 469, orta öğretimde 14 bin 141 olmak üzere toplam 50 bin 2 öğrencinin karne alacağını belirten Akın,1'inci. dönem toplam 13 bin 923 öğrencinin takdir, 8 bin 234 öğrencinin teşekkür, bin 818 öğrencinin iftihar belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA