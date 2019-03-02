Kırklareli'nde bekçiler işbaşı yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 62 bekçi, işbaşı yaptı.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçilere çok büyük sorumluluk ve görevlerin düştüğünü söyledi.

Bekçilerin kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette görev yapacaklarını belirten Bilgin, tüm bekçilere görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da bekçilerin 23'ünün kent merkezinde, diğerlerinin ise ilçelerde görev alacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından bekçiler görevlerine başladı.





Kaynak: AA