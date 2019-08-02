Kırklareli'nde bin keklik doğaya bırakıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bin keklik doğaya bırakıldı.



Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde gerçekleştirilen keklik salım törenine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ile köylüler katıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmak amacıyla kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi.



Doğaya bırakılan kekliklerin ekipler tarafından 24 saat korunacağını ifade eden Bilgin, doğaya bırakılan kekliklerin 3 yıl boyunca avlanılamayacağını belirtti.

Avcıların da bu konuda duyarlılık göstermelerini beklediklerini aktaran Bilgin, "Salınan kekliklerin doğaya uyum sağlaması etkin koruma kontrol çalışmalarının yanı sıra yöre insanıların da bu hayvanlara sahip çıkarak salım yapılan bölge ve civarında avcılık gibi benzeri her türlü tehdide karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından keklikler doğaya salındı.

Kaynak: AA