Kırklareli'nde bir avcı ormanda ölü bulundu KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ava giden bir kişi ormanda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde yaşayan Sadık Yüce...

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