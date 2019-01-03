Kırklareli'nde bir avcı ormanda ölü bulundu
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ava giden bir kişi ormanda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde yaşayan Sadık Yüce...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ava giden bir kişi ormanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde yaşayan Sadık Yüce (62) avlanmak için evinden ayrıldı.
Yüce'den bir süre haber alamayan yakınları, ormanlık alana gitti. Balık mevkisinde Yüce'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sadık Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Yüce'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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