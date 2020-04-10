Kırklareli'nde define arayan 2 şüpheli suç üstü yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde 2 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı köyü Gölet mevkisinde N.B ve F.E'nin define aradığını tespit etti.Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri...
KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde 2 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı köyü Gölet mevkisinde N.B ve F.E'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan define aramada 2 dedektör, dedektör kulaklığı ve kazmaya el konuldu.
Kaynak: AA
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