Kırklareli'nde define arayan iki şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde iki şüpheli karada ve denizde define ararken suç üstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasatura Körfezi mevkisinde Ş.A ve E.S'nin karada ve denizde define aradığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, Ş.A ve E.S'yi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede şüphelilerce dalış sonrası denizden çıkarıldığı belirlenen hava ştandrosu ele geçirildi.

Hava ştandrosu Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Şüpheliler jandarmaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA