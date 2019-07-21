Kırklareli'nde denizde kaybolan genç aranıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor.



Alınan bilgiye göre, beldeye günübirlik tatile giden Yasir İskar (16) ve Yasir Emre Saç (16) serinlemek için Servez Koyu mevkisinde denize girdi.



Bir süre sonra dalgalara kapılan İskar ile Saç, gözden kayboldu. Vatandaşların çabası ile kıyıya çıkarılan Saç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyıköy Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu kıyı şeridinde arama yaparken, dalgıç ekipleri ise İskar'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.

Jandarma ekipleri de belediye plajı mevkisinde drone ile deniz ve sahil şeridinde tarama yaptı.

Kaynak: AA