Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetimi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dilencilik yapan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilere yönelik denetimde bulundu.Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 4 kişi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.Yapılan...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dilencilik yapan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilere yönelik denetimde bulundu.
Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 4 kişi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 2 bin 842 lira ele geçirildi.
Haklarında tutanak düzenlenen dilencilere idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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