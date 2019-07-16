Kırklareli'nde düğünde bıçaklı kavga: 1 yaralı KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki bir düğünde E.S. ile Ö.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.S. evinden getirdiği pompalı tüfekle havaya rastgele...

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki bir düğünde E.S. ile Ö.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.S. evinden getirdiği pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti, ardından bıçakla Ö.D'yi kollarından ve karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

E.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaynak: AA



