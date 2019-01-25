Kırklareli'nde ev yangını: 1 ölü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesi Hatip Mahallesi Otuzbeş Evler Sokağı'ndaki Ayşe Çiftçi'nin (60) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ayşe Çiftçi'nin oğlu Süleyman Çiftçi (34) bu sırada evden çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler, kullanılamaz hale gelen evde bulunan Ayşe Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftçi'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA