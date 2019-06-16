Kırklareli'nde Hayvanları Korkuma Kurulu toplandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğinde, Vali Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.



Daha sonra 2019 yılı yerel hayvan koruma görevlileri seçildi.



Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanları için yapılması planlanan beslenme odaklarının yer seçimi yapılarak, belediye ile kurumların yapılması planlanan faaliyetler hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA