Kırklareli'nde "hüznün ve sevincin" günleri ayrıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde belediye meclisi kararıyla Atatürk'ün ebediyete intikali ile kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaşanan "hüznün ve sevincin" tarihleri ayrıldı.

Kentte 80 yıldır hüznün ve sevincin bir arada yaşandığı 10 Kasım tarihlerinde, önce Atatürk'ün ebediyete intikali nedeniyle anma etkinlikleri gerçekleştirilirken, öğleden sonra ise kentin kurtuluşu kutlanıyordu.

Kırklareli Belediye Meclisince, kentin düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin kutlamaların, 11 Kasım'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kentte 80 yıldır her 10 Kasım'da farklı duyguların aynı anda yaşandığını anımsattı.

Kırklareli'nde 10 Kasım'da hüznün ve sevincin iç içe geçtiğini ifade eden Kesimoğlu, duyguların birbirinden ayrıştırılmasıyla her iki etkinliğin de daha anlamlı hale geleceğine inandıklarını aktardı.

Meclis üyeleriyle görüşülüp mutabakat sağlandığını dile getiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"10 Kasım, Atamızın ölüm yıl dönümüdür. Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşu da aynı tarihe denk geliyor. Bir hüznü paylaşmak, acıyı tekrar yaşamak, bir de düşman işgalinden kurtulmanın keyfini yaşamak birbirinin içine geçen duygular. Bu bakımdan bundan sonra kurtuluş bayramlarımızın 11 Kasım'da kutlanması, duyguların ayrıştırılması, acının ve sevincin ayrı ayrı yaşanması bakımından daha anlamlı olacaktır.

Grup başkanlarımızla daha önce yaptığımız görüşmede mutabakat sağlanmıştı. Burada da oy birliği ile karar alındı. Bu yılki kurtuluş bayramıyla birlikte bundan sonraki tüm kutlamalar 11 Kasım tarihlerinde yapılacak. Hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA