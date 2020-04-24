Kırklareli'nde ilk ramazan pideleri fırından çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncıların yoğun mesaisi başladı.

Fırıncılar sabah saatlerinde yeteri kadar ekmek üretti, öğleden sonra da pide mesailerini sürdürdü. 1,5 saat hamur yoğuran fırıncılar ardından pideleri fırına sürdü.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında, iftara 2 saat kala satışı sona erecek pidelerden almak için vatandaşlar, fırınlar önünde kuyruk oluşturdu.

Pide almak için fırınların önünde bekleyenlerin "sosyal mesafe" kuralına genelde uydukları görüldü.



Fırın işletmecisi Hakan Reyhan, AA muhabirine, ramazanın gelmesiyle fırınlarda pide üretilmeye başlandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıla göre daha az pide üreteceklerini anlatan Reyhan, "Maskesi olmayan vatandaşları fırına almıyoruz. Dileriz ki mübarek ramazan ayında bu hastalıktan kurtuluruz. İnşallah yine milletimizin özlediği şekilde pideyi sıcak sıcak fırınlarımızda üretiriz." dedi.





Kaynak: AA