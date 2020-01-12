Kırklareli'nde kaçak kazı iddiası
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Üsküp Beldesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.Bölgede incelemede...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Üsküp Beldesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.
Bölgede incelemede bulunan ekipler, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 5 farklı noktada kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kazı alanlarında çalışmada bulundu.
Jandarma ekipleri, bölgeye giden güzergahlardaki iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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