Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 46 köy yolunun 20'si açıldı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda dün ve sabah saatlerinde görülen tipi şeklindeki kar yağışı etkisini kaybetti.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede güneşin kendini hissettirmesiyle sıcaklık sıfır dereceye yükseldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 46 köy yolundan 20'sini trafiğe açtı.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda ekipler kar küreme aracı ile çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, kentte yarına kadar aralıklar kar yağışı bekleniyor.





Kaynak: AA