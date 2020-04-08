Kırklareli'nde karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine gönderildi

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kırklareli'ndeki yurtlarda karantinada tutulan 271 kişi daha evlerine gönderildi.



Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan Türkiye'ye giriş yapan 528 kişi, Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alınmıştı.



Yurtta 14 gün gözlem altında tutulanlardan bazılarının, karantina süresinin dolmasıyla 4 Nisan Cumartesi günü tahliye işlemleri başlamıştı. 21 Mart'ta yurda giriş yapan 257 kişi, sağlık durumlarında sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine gönderilmişti.

Bugün de 271 kişinin de giriş tarihlerine göre tahliyeleri sağlandı. Sosyal mesafeler gözetilerek otobüslere bindirilen ve bu kural kapsamında oturtulan vatandaşlar, evlerine gönderildi.

Kaynak: AA