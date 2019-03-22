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Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

Kırklareli Demircihalil köyünde akşam saatlerinde güneşin batışı esnasında oluşan görsel şölen ilgi odağı oldu. Kızıla bürünen gökyüzü izleyenlere doyumsuz manzara sundu. Güneşin batmasıyla birlikte gün yerini karanlığa bıraktı.

Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı

Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı

Kaynak: İHA

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