Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.
Kırklareli Demircihalil köyünde akşam saatlerinde güneşin batışı esnasında oluşan görsel şölen ilgi odağı oldu. Kızıla bürünen gökyüzü izleyenlere doyumsuz manzara sundu. Güneşin batmasıyla birlikte gün yerini karanlığa bıraktı.
Kaynak: İHA
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