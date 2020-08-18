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  3. Kırklareli'nde koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı!

Kırklareli'nde koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı!

Kırklareli'nde COVİD-19 testi pozitif olan çiğ köfteci, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından dükkanda satış yaparken yakalandı. Koronavirüse karşı alınan kurallara uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza alan çiğ köftecinin "Benim bir yerim ağrımıyor, Ateşim çıkmadı ki'' sözleri görenleri şaşırttı.

Kırklareli'nde Bakan Caddesi'nde yaşanan olayda kendisine koronavirüs teşhisi konulan çiğ köfteci, ekipler tarafından dükkanında satış yaparken yakalandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araştırmalarını yaparken duyarsız çiğ köfteciye de tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Çiğ köftecinin "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözleri ise görenleri hayrete düşürdü.

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18 Ağustos 2020 Salı 11:00
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