Kırklareli'nde koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı!
Kırklareli'nde Bakan Caddesi'nde yaşanan olayda kendisine koronavirüs teşhisi konulan çiğ köfteci, ekipler tarafından dükkanında satış yaparken yakalandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araştırmalarını yaparken duyarsız çiğ köfteciye de tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Çiğ köftecinin "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözleri ise görenleri hayrete düşürdü.
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