Kırklareli'nde koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı!

Kırklareli'nde COVİD-19 testi pozitif olan çiğ köfteci, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından dükkanda satış yaparken yakalandı. Koronavirüse karşı alınan kurallara uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza alan çiğ köftecinin "Benim bir yerim ağrımıyor, Ateşim çıkmadı ki'' sözleri görenleri şaşırttı.