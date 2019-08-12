Kırklareli'nde protokol üyeleri trafik denetimine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan kara yollarında trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla protokol üyelerinin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Kırklareli-İstanbul kara yolunun 3. kilometresindeki uygulama noktasında sürücülerin belgeleri kontrol edildi.



Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamaya katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve İl Emniyet Müdür Vekili Metin Mandacı da sürücü ve yolcularla görüşerek, trafik kurallarının önemini anlattı.



Vali Bilgin'in eşi İlknur Bilgin ise çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi. Bazı vatandaşlar yetkililere şeker ikram etti.



Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerle hem bayramlaştıklarını hemde uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Trafik güvenliğinin arttırılmasıyla amacıyla emniyet ve jandarma güçlerinin 24 saat esaslı denetimler yaptıklarını belirten Bilgin, vatandaşların bayramını aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla bu denetimlerin yapıldığını ifade etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleşen denetim ve alınan tedbirler ile trafik kazalarında da ciddi azalmaların yaşandığını aktaran Bilgin, "Güvenlik güçlerimizin titiz çalışmalarıyla birlikte bu bayramda kaza sayısında çok ciddi azalışlar meydana geldi. Herkesin Kurban Bayramı'nı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı ve benzeri dini bayramlar hakikaten insanların birlik ve beraberliğinin en yüksek noktada yaşandığı günler olarak biliyoruz. Bu bayramda da yine hep birlikte hem sıla-i rahim yaparak hemde kendi içlerinde bayramlaşarak güzel duyguları yaşıyorlar.

Özellikle kemeriniz ses getirsin kampanyası çok önemli. Bende makam aracımın arka koltuğunda oturuyorum ama sürekli kemer bağlıyorum. Emniyet kemeri hakikaten hayat kurtarıyor. Birde hız ve trafik kurallarına dikkat edilmeli. Hızlı araç kullanma önemli bir sorun. Trafik kurallarına uyma konusunda lütfen dikkat edelim. Çünkü gideceğimiz yere yarım saat erken gitmek yerine sağlıklı ve huzurlu gitmek hepsinden daha önemli." diye konuştu.





Kaynak: AA