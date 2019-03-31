Kırklareli'nde seçim gerginliği

KIRKLARELİ (AA) - Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, dün gece araç konvoylarına sopalarla saldırıldığını öne sürdü.

Bulut, Atatürk Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

Kendisinin içinde olduğu aracın önünün kesilmek istendiğini ileri süren Bulut, "Aracın önü kesilmek istendi biz durmadık, dursaydık bambaşka olaylar olabilirdi. Biz devam ettik ama bizim arkamızdan gelen AK Parti gençlik kolları başkanımızın içindeki aracın ön camı patlatıldı kırıldı, sopalarla saldırıldı. Ama buradan bir siyasi malzeme kimse çıkartmasın. Biz bunları gündeme getirmedik, asla şikayetçi de olmadık." dedi.

Seçimlere bağımsız olarak giren aday adına çalışan bir kişinin de darp edildiğinin öne sürüldüğünü aktaran Bulut, geçmiş olsun dileklerini ileterek, olayın kendilerine mal edilmesinin algı çalışması üzerine kurulan bir durum olduğunu iddia etti.

- Vali Bilgin'in açıklaması

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleşen her iki olayla ilgili bir şikayet olmamasına rağmen, emniyet güçlerinin olaya müdahil olduklarını söyledi.

Bazı kişi ya da kişilerce seçimlere gölge düşürülmeye çalışılsa da Kırklareli'nde güvenle ve huzurla seçim ortamı olduğunu ifade eden Vali Bilgin, "Dün gece ilimizde seçimlere gölge düşürmek ve spekülasyonlara sebep olmak için bazı kişilerce bir vatandaşımız darp edilmiş, diğer taraftan ise Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un konvoyunda bulunan bir araca taşlı saldırı olmuştur." dedi.













Kaynak: AA