Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi Gürkan Y. (31) ile müşteri olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahla ateş ederek işletmeciyi yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA