Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın Bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA



