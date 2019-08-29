Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tırla, Murat Yeleç (35) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle Ahmet Yakar'ın da (25) yolcu olarak bulunduğu motosiklet,...

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tırla, Murat Yeleç (35) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Yakar'ın da (25) yolcu olarak bulunduğu motosiklet, yaya Salih Can Canbazoğlu'na (17) çarparak devrildi. Yaralanan Yeleç, Yakar ve Canbazoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA



