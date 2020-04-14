Kırklareli'nde uçurtma iplerine takılan baykuşu itfaiyeciler kurtardı
KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde apartmanlar arasında kopmuş uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuşu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı...
KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde apartmanlar arasında kopmuş uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuşu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kanadına dolanan ipleri kesen itfaiyeciler, baykuşun su içmesini sağladı.
Veterinere götürülen baykuşun, tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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