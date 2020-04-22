Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından aranması olan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.K, A.B, S.C ve Ş.T. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.C'nin evinde 2,5 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bu kişinin evinde bulunan E.C ve E.C'ye de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





Kaynak: AA