Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Kırklareli Valiliği koordinesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.



112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), belediye, polis ve jandarma personellerince vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.



Kentte bin 400 kişinin görev aldığı grup, 24 saat esasına göre çalışıyor.











Kaynak: AA