Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Salı okullar tatil mi?

Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Salı Kırklareli'nde okullar tatil mi? Kar ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken doğu illeri adeta buz kesti. Herkes Kırklareli'nde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Kırklareli Valiliği'nden 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi gelmedi.

KIRKLARELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ŞUBAT SALI

Kırklareli'nde 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

Kırkareli valisi kar tatili açıklamasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

KIRKLARELİ'NDE 25 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nde üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün Kırklareli Demirköy ilçesinde tatil edildi.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 26 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLDU MU?

Kırklareli'nde 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU 26 ŞUBAT SALI

25 Şub Bugün Soğuk hava ısınmaya başlıyorSoğuk hava ısınmaya başlıyor Saatlik Yağış Oranı 21 4° -4°

26 Şub Sal Soğuk hava ısınmaya başlıyorSoğuk hava ısınmaya başlıyor Saatlik Yağış Oranı 3 8° 0°

27 Şub Çar Zaman zaman hafif kar ve karla karışık yağmurZaman zaman hafif kar ve karla karışık yağmur Saatlik Yağış Oranı 55 5° -3°

28 Şub Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneşBulutlar arasında aralıklı görünen güneş Saatlik Yağış Oranı 5 8° -2°

1 Mar Cum Daha sıcakDaha sıcak Yağış Oranı 1 13° -1°

2 Mar Cmt Çok bulutluÇok bulutlu Yağış Oranı 25 9° -1°

3 Mar Paz Daha soğukDaha soğuk Yağış Oranı 0 6° -2°

İŞTE 25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER

İstanbul'da eğitime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de okullar kar yağışı nedeniyle pazartesi günü tatil edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün, bir gün süreyle ara verildi.