Kırklareli'nde yoğun kar
Kar, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar etkili oluyor.
Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 7, Kofçaz ilçesinde 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.
Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Karın 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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