Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kırklareli'nde sel felaketinde 6. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kırklareli'nde sel felaketinde 6. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Baki Şimşek'in eşi Raile Şimşek'in de cansız bedeninin dün bulunarak memleketine gönderildiği öğrenildi.

Kırklareli'nde 3 gün önce bir anda bastıran sel felaketi özellikle Longoz Ormanları yakınında bulunan yerleşime kapalı alandaki bungalov evlere vurmuştu. Tatil amaçlı vatandaşların gelip kaldığı bungalov evlerin sürüklenmesi sonucu kayıp ihbarı verilen 6 kişi için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Aramaların 1. ve 2. gününde Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli Öğretmen Raile Şimşek'in cansız bedenine ulaşılırken, Raile Şimşek'in eşi Emekli Öğretmen Ahmet Baki Şimşek için aramalar gece geç saatlere kadar sürdü. Ahmet Baki ve Raile Şimşek çiftinin oğlu Kerem Şimşek ise önceki günlerdeki aramalarda yaralı şekilde bulunarak hastaneye sevk edilmişti.

Aracının 300 metre ilerisinde bulundu

Aramaların 3. gününde ise Ahmet Baki Şimşek'e ait araca rastlandı. O bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler aracın bulunduğu alanın yaklaşık 300 metre uzağında Ahmet Baki Şimşek'in de cansız bedenine ulaştı. Şimşek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga sevk edilecek.

Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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