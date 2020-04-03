Kırklareli’ndeki yurtlardaki vatandaşlar evlerine gönderilmeye başlanacak

Kırklareli'ndeki Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan yurtdışından gelen vatandaşlar yarın itibariyle kontrollü bir şekilde evlerine gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Yurtdışından gelen ve korona virüs nedeniyle 14 gündür Kırklareli'ndeki yurtlarda karantina altında tutulan Türk vatandaşları yarın itibariyle evlerine gönderilmeye başlanacak. Vatandaşlar memleketlerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde gönderilecek.

Kaynak: İHA