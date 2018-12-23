KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı iki köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Nacak ve Yeniköy köylerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiler 24 Aralık Pazartesi günü Nacak köyünde, 25 Aralık Salı günü Yeniköy köyünde 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için abonelerin gerekli önlemleri almaları istendi.