Kırklarelispor Ankaragücü maçı hangi kanalda | Kırklarelispor Ankaragücü maçı canlı izleme linki

İki takım Kırklarelispor Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Kırklarelispor Ankaragücü maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Kırklarelispor Ankaragücü maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Kırklarelispor Ankaragücü maçı hangi kanalda

Kırklarelispor - Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 31 10 2019 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:30

A Spor Web , Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Kırklarelispor Ankaragücü maçı canlı izleme linki

Kırklarelispor ile Ankaragücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Atatürk Stadı, Kırklareli'da oynanacak.